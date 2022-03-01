На линии фронта вблизи Киева пропал известный фотожурналист Левин – он уже неделю не выходит на связь

На линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин, последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Об этом «Укринформу» сообщил друг Левина Маркиян Лисейко.

– На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин, – отметил Лисейко.

По его словам, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Лисейко также рассказал, что Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети. Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации.

Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора для многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связано с войной на Донбассе и в Украине.

– Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну, – объяснял Левин.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и т.д.