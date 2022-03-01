На Закарпатье национализируют 29 российских вагонов-цистерн для транспортировки ГСМ на ₴35 миллионов

Бюро экономической безопасности инициировало национализацию российских 29 вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 миллионов гривен, принадлежащих одному из предприятий РФ.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По итогам проверок предприятий, занимающихся транспортировкой горюче-смазочных материалов в городе Мукачево Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий Российской Федерации.

Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1,16 млн долларов.

Еще два вагона, которыми по адресу одного из предприятий также доставлялись ГСМ из РФ, обнаружили в Ивано-Франковске. В настоящее время они находятся на одной из станций Львовской железной дороги.