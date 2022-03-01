В горздраве Николаева рассказали, как спастись от фосфорных бомб, большого количества аммиака и хлора

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, как спастись и вовремя среагировать от действия фосфорного оружия, которое применяют российские оккупанты в войне с Украиной, и другое.

Об этом она сообщила 22 марта.

Как известно, в Краматорске российские оккупанты использовали запретные фосфорные боеприпасы.

— Если применяются фосфорные бомбы, и фосфор находится в жидком состоянии, тогда будет характерный неприятный запах частника или серы. Периметр горения этой бомбы распространяется на 800 метров, не меньше, поэтому в этом радиусе должны быстро эвакуировать всех пострадавших, которые находятся в зоне поражения. Основное – необходимо прикрыт рот и нос влажной, смоченной в холодной воде, салфеткой. Если попадание идет на кожу, тогда необходимо это все немедленно промыть холодной водой, до тех пор, пока не смоются остатки. После чего пациент отправляется в медицинское учреждение с целью обследования дыхательных путей и предоставления первой медицинской помощи, — проинформировала Шамрай.

Также известно, что 21 марта в Суммах из-за обстрела российскими войсками завода «Сумыхимпром» в воздух попало большое количество аммиака.

— Аммиак – это газ, который легче воздуха, и он идет вверх. Выходить из зоны повреждения необходимо против ветра. Если находитесь на верхних этажах, нужно спуститься вниз или в подвальные помещения, так как туда практически не попадает аммиак. Если есть попадания аммиака, тогда ни в коем случае нельзя включать проветривание, тогда затягивается этот газ в помещение. Нужно плотно закрыть все окна и двери, никакую вентиляцию не включать. При поражении аммиаком, особенно если это органы дыхательной системы, тогда нос и рот прикрываем повязкой, которая смоченная уксусом или лимонной кислотой. После чего пациента доставляют в медицинское учреждение, — сообщила начальница горздрава.