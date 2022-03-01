В зале Совета Европы впервые в истории прозвучал Гимн Украины: «Реакция европейских коллег говорит обо всем!»

На Конгрессе Совета Европы впервые в истории прозвучал Гимн Украины.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая присутствует в составе украинской делегации на Конгрессе.

Отметим, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила на Конгрессе Совета Европы с призывом закрыть небо над Украиной.

«Гимн Украины в главном зале Совета Европы! Любые слова лишние! Реакция европейских коллег говорит обо всем! Украина – член европейской семьи! Россия – страна агрессор и оккупант. Продолжаем работать и отстаивать интересы Украины. Доказываем позицию о необходимости закрытия неба. Верим в ВСУ и уверены в нашей победе. Слава Украине!» - написала Замазеева.

Напомним, ранее Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о том, почему план путина относительно завоевания Украины потерпел поражение. Главным образом, это произошло из-за разительных отличий между нацией украинцев и русскими.