НАТО считает, что Беларусь может присоединиться к войне против Украины в ближайшие дни – СNN

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22.03.2022 18:48

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN.

По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, возрастает, заявил военный представитель НАТО, добавив, что российскому диктатору путину «нужна поддержка».

По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве и не зависит от желаний белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?», — сказал чиновник СNN.

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