НАТО считает, что Беларусь может присоединиться к войне против Украины в ближайшие дни – СNN

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины. Об этом сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN.

По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, возрастает, заявил военный представитель НАТО, добавив, что российскому диктатору путину «нужна поддержка».

По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве и не зависит от желаний белорусского диктатора Александра Лукашенко.