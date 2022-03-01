В большинстве населенных пунктов Николаевского района восстановлено электроснабжение, сложная ситуация в направлении Снигиревки и Херсона

Глава Николаевской районной государственной администрации Игорь Мухарский предоставил информацию о состоянии энергоснабжения на вечер 22 марта

Соответствующую информацию он обнародовал в Telegram-канале

Витовщина:

Ситуация по газоснабжению, к сожалению, без изменений. Ремонтные бригады Облгаза готовы к проведению работ, но из-за обострения ситуации не получили допуск от военных.

Электроснабжение частично удалось восстановить. К списку населенных пунктов, где есть электроэнергия, добавились Галициново, Грейгово, Степное, Водокачка, Водник, Константиновка, Николаевское, Коларово, Зайчевское, Капустино.

Частично Лиманы, Лупарево, Шевченково.

Без света остаются Новониколаевка, Украинка, Мирное, Луч, Бармашово, Заселье, Первомайское, Степовая Долина, Прибугское, Новогригоровка, Зеленый Гай.

В бывших Березанском Очаковском Николаевском, Новоодесском районах коммунальные службы работают в штатном режиме.