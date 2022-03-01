Залечь на дно в Чернобаевке

Пока в сети расходятся мемы про Чернобаевку мы с вами попробуем взглянуть на нее с точки зрения военного дела.

Зачем считать достаточно опасного и хорошо вооруженного противника, идиотом, который раз за разом пытается умереть на простреливаемой бетонке?

Должны ведь быть у него какие-то оперативные причины?

И они есть.

Причины в том, что войска РФ так отчаянно пытаются усидеть в Чернобаевке достаточно проста — бутылочное горло Антоновского моста и переправы в Новой Каховке. Обе они находятся в радиусе обстрела наших «Смерчей» и «Ураганов» и уже были видео прилетов при корректировке с «Байрактаров».

Поэтому аэродром подскока — дополнительный способ питать плацдарм на правом берегу Днепра. В Крыму у перешейка есть базы, возле которых разгружаются поезда, а потом вертолетами все это прется в Чернобаевку.

Но детально ситуацию обрисовала карта, которую захватили бойцы ВСУ не так давно. Рабочая карта одного из офицеров 49-й армии, который совершил специальную операцию по прекращению метаболизма.

Карта актуальна на 08.03, а ситуация уже изменилась — группировка россиян у Новой Одессы выбита южнее, передовые части ВСУ на линии Посад-Покровский—Снигиревка, Николаев деблокирован, угроза для Вознесенска снята.

То есть за прошедшее время мы укрепили свои позиции, а РФ отказалась от идеи форсировать Южный Буг и идти в сторону АЭС.

Что нам расскажет карта? Противник выдвинул за Днепр части 49-й армий и 22-го армейского корпуса береговых войск РФ — 4 батальонно-тактические группы ВДВ и 6 механизированных БТГР.

Дополнительно 2 бригады и 2 полка — 11-я десантно-штурмовая, 126-й береговой обороны, 255-й и 33-й мотострелковые полки.

Бригада и полк спецназа в качестве обеспечения разведывательной информацией.

Кроме того 439-ая реактивная бригада.

Плюс россыпь артиллерийских подразделений — реактивщики 8 полка, 227 артиллерийский полк, гаубичный дивизион 291-й и 1141-й артиллерийской бригад и т.д.

Приличная грядка. За серьезной водной преградой и далеко не стерильными тылами позади.

Это все висит на переправах у Антоновского моста в Херсоне и железнодорожный мосту — кто не видел видео с Байрактара на юге, то именно по нему работают активно ВСУ, обваливая колонну.

Переправа оперативно важная — ее прикрывают от 606 ЦСН Рос Гвардии (элитного спецназа) и ЗРК 1096 зенитно-ракетного полка.

Потому, что два десятка БТГР и куча артиллерии прожорливы — каждая боевая машина пехоты это полтонны топлива, артиллерия нуждается в тоннах снарядов, запчасти, пайки, боеприпасы, вода, дрова для обогрева должны идти беспрерывным потоком. Железнодорожными составами.

Кроме того областной центр висит на этих же переправах — россияне блокировали гуманитарку от Украины, чтобы обеспечить правильную картинку по ТВ. Эти артерии гоняют не только кровь войны но и припасы в город.

Но потоков пока не выходит — из-за убитых траками и артиллерийским огнем дорог, они превращаются в пересыхающие ручейки. Поэтому аэродром Чернобаевка становится автоматически ключевым для обеспечения группировки в секторе.

Патрули на МИ-35 и «Орланы» пасут к нему подходы — россиянам взлетно-посадочная полоса и капониры требуются как воздух. Тем более, что неподалеку показаны условные значки диверсионных групп ВСУ — ТРО или ССО севернее Берислава, одна ДРГ на юг от Херсона.

Короче оккупантам кровь из носу нужен защищенный периметр для снабжения посреди огромной враждебной страны.

Но помимо всего Чернобаевка это еще передовой командный пункт. На нем находятся одновременно штабы всей Сводной Южной группы войск, 22-го армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии, тактической группы 358-го ЗРП.

Это десятки кунгов, КШМ, машин рот охраны и их снабжения. Собранных вплотную с запасами топлива и вертолетами на бетоне.

Лакомая цель для нашей реактивной артиллерии.

Если учесть, что из-за Николаева и Очакова до сих пор работает наша ударная авиация, а «Байрактары» могут корректировать удары за десятки километров не высшая математика что происходит в Чернобаевке.

Группировка РФ не может уйти за Днепр — потому, что тогда не выйдет парада победы к 9 мая, а бункерный дед может пережевать и выплюнуть виноватых как мошек.

Группировка пересыхает по ресурсам — мосты и дороги от ударов по ним не увеличивают пропускную способность. Четыре десятка укрепленных пунктов на линии просят кушать, стрелять и пить каждый день.

По Очакову нарисованы удары крылатой ракетой с Су-30 и россыпь бомбежек ОФАБ 500100— Николаев же не бомбят ибо немного опасаются новых стоящих на коленях в желтом спасательном жилете сбитых летчиков морской авиации.

Николаев достаточно крупный город, в котором можно спрятать не только «Ураганы» и «Смерчи». Город засыпает, ночью просыпается наша реактивная артиллерия и выкатывается полировать посадочную полосу. Десятки битых машин на видео российского бойца утекшие в сеть — не только бортовые грузовики и наливники снабжения.

Это кунги, кшм, связь.

Видно это и со спутника — битые горелые здания, накрытые авто. Часть ударов пришлась на взлетку где посекло и сожгло до 15-20 вертолетов в ходе серии ударов.

Но часть явно направлены на здания и стоянки машин.

Оттуда погибший командующий 8-ой армии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, оттуда некрологи на заместителя Черноморского флота Андрея Палия— штаб Сводной Южной Группы войск РФ под нашим многодневным огнем.

В общем, по обстановке в районе Николаева несколько суток назад — противник вынужден эвакуировать россыпь штабов с взлетки, ВСУ вышли в район Посад-Покровский и могут поражать Чернобаевку 122 мм ствольной, как аэродром подскока и снабжения в секторе база прекратила свое существование, а значит группировка северо-западнее Днепра еще более просела по ресурсам.

Бои продолжаются — задача ВСУ выбить противника с плацдарма на юг и освободить город Херсон. Впереди тяжелые столкновения в секторе, не нужно делать из противника малохольных скорбных умом дурачков. Хотя им конечно нельзя было набивать гроздь штабов в аэропорту по сути в тактическом тылу против государства с десятками «Смерчей» и неплохой группировкой ударных дронов.

Просто ВСУ на юге оказались лучше и передавили противника в череде маневренных боев у поселков севернее Николаева и переправы через Южный Буг, накрыв снабжение противника серией ударов «Точек» и ракет.

Видео из Новой Одессы и Посада-Покровского, как и эта карта в наших руках — лучшее тому доказательство.

Автор: Кирилл Данильченко, «Думская»