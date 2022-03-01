Против журналиста Невзорова в россии открыли дело за правду о Мариуполе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство против журналиста Александра Невзорова из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.

Об этом сообщает Meduza.

Российские силовики возбудили дело по уголовной статье о так называемой «ложной информации о вооруженных силах РФ».

По версии следствия, Невзоров распространил «заведомо ложную информацию об обстреле российской авиацией роддома в Мариуполе». В частности, журналист написал публикации в Instagram 9 марта, а затем 19 марта в YouTube.

– На этой неделе Кремль, наконец, облегченно выдохнул. Все-таки почти половина пути к мировому господству уже пройдена. Роддом в Мариуполе разбомбили и парочку мирных поселков, где украинской армии просто не оказалось, оккупировали. До полного мирового господства остались сущие мелочи. День победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников. Эвакуация рожениц из горящих обвалов оставила массу чепчиков, простыней, клеенок и прочих акушерских аксессуаров – так что будет что кинуть в торжественном марше к подножию мавзолея, – сказал Невзоров на видео.

СК РФ устанавливает местонахождение Невзорова, чтобы провести с ним неотложные следственные и процессуальные действия.

Сам Невзоров пока не комментировал эту информацию.

Пункт «д» части 2 статьи 207.3 российского уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.