Правительство выплатило уже ₴7,6 миллиардов помощи украинцам через єПідтримку

Правительство перечислило свыше 7,6 миллиардов гривен єПідтримки для помощи украинцам, которые потеряли работу из-за войны и находятся на территориях, где ведутся самые активные боевые действия.

Об этом сообщило Минэкономики.

На сегодня уже перечислены средства для выплаты такой помощи более 1,2 миллионам украинцев.

Первыми получат средства «поддержки» те, кто в первый день подал заявку в «Дії».

В Министерстве экономики также напомнили, как получить 6 500 грн «поддержки».

- Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, если ее еще нет. - Зайти в «Дію» и нажать «Услуги» – «єПідтримка» – «Получить помощь».

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

«Обратите внимание: уведомление о зачислении средств «поддержки» вы получите от вашего банка. Она не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию. Если вы получите смс-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения «поддержки», не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество», – объяснили в министерстве.

Как известно, 22 марта в Украине начались первые выплаты по 6 тысяч 500 гривен по программе «еПоддержка». Деньги выплачиваются наемным работникам и ФОПам в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Также эти средства можно будет снять в банкомате или перевести на другую карту.