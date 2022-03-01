В Киеве задержали двух пособников российских оккупантов, которые ездили по городу с видеорегистратором и передавали информацию в рф

В Киеве оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно с СБУ и терробороной задержали двух пособников российских оккупантов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины

Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.

Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора.

Кроме того, в автомобиле был включен видеорегистратор, который запрещен использовать в период военного времени.

Вражеские агенты переданы в СБУ.

В ДСР напомнили, что информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ, необходимо сообщать полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальная полиция Украины) или через чат-бот @stop_russian_war_bot

Напомним, как на Волыни контрразведка СБУ задержала белорусского шпиона.