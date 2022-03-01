ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
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В этой новости мы будем следить за событиями 23 марта.
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00:05 Перед Национальным театром в Праге устроили акцию, во время которой призвали спасти Мариуполь от российской оккупации.
Об этом сообщает Посольство Украины в Праге.
Сегодня перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. Небезразличные жители города выложили свечами надпись ДЕТЫ, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины. Свечу за убитыми путинской ордой жителями города зажег также посол Евгений Перебийнис», - говорится в сообщении.