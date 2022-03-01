ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

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В этой новости мы будем следить за событиями 23 марта.

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00:05 Перед Национальным театром в Праге устроили акцию, во время которой призвали спасти Мариуполь от российской оккупации.

Об этом сообщает Посольство Украины в Праге.