Николаевские морпехи и бойцы «Азова» в Мауриполе сбили самолёт и потопили российский катер

Николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с бойцами полка «Азов» за минувшие сутки уничтожили БПЛА, самолет, два танка и вражескую пехоту.

Об этом рассказал заместитель командира полка «Азов» друг Калины, рассказывая о ситуации, по состоянию на вечер 22 марта.

- Вчера бойцы полка «Азов» послали по всем известному россиянам направлению один вражеский катер, уничтожив его вместе с экипажем. Сегодня азовцами и бойцами 36-ой бригады был уничтожен один вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолёт. Уничтожены два танка и вражеская пехота, - рассказал он.

Также о результатах сообщили и в 36-ой бригаде.

В телеграм-канале «АЗОВ - Маріуполь» опубликовали видео того, как бойцы подбивают катер.