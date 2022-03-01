Оккупанты на Николаевщине: В области объявили отмену воздушной тревоги

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 22 марта можно ознакомиться здесь.

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Информация постоянно обновляется:

07:56 Отбой воздушной тревоги в Николаевской области.

07:46 Сюжет ВВС о Николаеве. Корреспондент издания Пол Кеньон побывал в городе на месте бомбежек, а также проехался с мэром города Александром Сенкевичем по ночному Николаеву.

Также он пообщался с горожанами, которые пострадали из-за обстрелов. Некоторые из них потеряли своих близких.

07:44 В течение 22 марта пиротехники ГСЧС в Николаевской области отработали 29 обращений, изъято 5 взрывоопасных предметов: 1 артиллерийский снаряд 100 мм и 1-30 мм, 2 минометные мины «Нона» 120 мм, 1 ПТРК «Конкурс». Работали в с. Мешково-Погорелово Николаевского района и микрорайонах Николаева, говорится в сообщении ведомства.

07:42 В Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.

07:30 В Николаеве, Очакове и Вознесенске объявили воздушную тревогу.