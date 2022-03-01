Оккупанты хотят в апреле ввести в оборот в Херсонской области российские рубли, – депутат

Российские оккупанты планируют с апреля вводить в оборот на территории Херсонской области рубли.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета, экс-народный депутат Сергей Хлань.

«С апреля в Херсонской области кафиры планируют вводить в обращение рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты «новой администрации». Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону», - отметил Хлань.

По его словам, «ХНР все ближе, но отправим этот «ХНР» за российским кораблем!».

«Призыв игнорировать расчет в рублях, во-первых рубли – это никчемная бумага, а главное – Херсонщина – это Украина!» - резюмировал экс-народный депутат Украины.

Напомним, с момента оккупации Херсона местные жители постоянно выходять на акции протеста против оккупантов и в поддержку Украины. В последнее время, пригнанные в город СОБР и Росгвардия применяют силу к участникам акций.