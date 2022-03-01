В результате ночного ракетного обстрела Николаева сгорел склад, пять автомобилей, а также погибли два человека

Во вторник, 22 марта, в 22:50 в результате вражеских действий со стороны оккупантов произошел пожар складского помещения на объекте в Ингульском районе города Николаева и пяти автомобилей, припаркованных рядом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожарными 2-й, 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда ликвидирован пожар на площади 250 кв.

Почти одновременно с этим враг попал в двухэтажный жилой дом в Ингульском районе, в результате чего произошло его разрушение и возник пожар.

Для деблокирования двоих погибших и проведения разбора строительных конструкций привлекались отделения 2-й, 4-й ГПСЧ и 10-го отделения взвода Государственного горноспасательного отряда.

Пожар склада, как уточнил ночью Виталий Ким, секондхенда, был виден с разных районов Николаева.