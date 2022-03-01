В Центральном и Ингульском районах Николаева продолжают сносить билборды, чтобы направить конструкции на оборонные цели

Работники Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета снесли несколько рекламных конструкций на площади Победы и Пушкинском кольце.

Об этом сообщает директор департамента Андрей Ермолаев.

«Продолжаем убирать билборды с улиц Николаева – выполняем распоряжение областной военной администрации и решение исполкома Николаевского городского совета. Уже очистили кольцо на площади Победы. Всего там убрано 11 бордов. Центральная районная администрация проводит работы на Пушкинском кольце. Уже убрано 4 борда и работы продолжаются», - написал он.

Также конструкции полностью демонтированы на пересечении улиц Садовая и Чкалова - всего 9 бордов.

«Сейчас от рекламных конструкций зачищают территорию на углу Садовой и Пограничной», – добавил директор.

Как известно, утром 17 марта глава ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города.