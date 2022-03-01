В Украине создали сайт, с помощью которого каждый может получить гуманитарную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании сайта help.gov.ua, с помощью которого каждый желающий может предоставить или получить гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на сайте офиса Президента Украины.

По словам Президента, только за две прошедшие недели в Украину поступило более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений по оказанию помощи – еще больше.

«Поэтому чтобы максимально упростить процесс, созданный сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это – для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7», – сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи из-за границы