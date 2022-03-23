В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

В среду, 23 марта, в Николаеве на линии вышли 120 единиц транспорта.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов
№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом)
3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом)
№4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв
Маршруты трамваев
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская")
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)
№6 (Промзона – Центральный рынок)
№11 Центральный рынок - 10-я Военная
Маршруты автобусов
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет)
Частные перевозчики
№2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 51, 75, 82, 86, 89
№ 83: Автовокзал – Корабельный район (до завода «Океан»)
Отмечается, что график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.