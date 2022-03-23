В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

В среду, 23 марта, в Николаеве на линии вышли 120 единиц транспорта.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов

№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом) 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом) №4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв

Маршруты трамваев

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская") №3 (ЧСЗ - 10-я Военная) №6 (Промзона – Центральный рынок) №11 Центральный рынок - 10-я Военная

Маршруты автобусов

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района) 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет)

Частные перевозчики

№2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 51, 75, 82, 86, 89 № 83: Автовокзал – Корабельный район (до завода «Океан»)

Отмечается, что график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.