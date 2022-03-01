Не появляется уже 12 дней: СМИ росии сообщают об исчезновении Шойгу

Российские СМИ сообщают, что министр обороны россии Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

Об этом пишут российские журналисты-расследователи из изданий «Медиазона» и «Агентство».

Журналисты отмечают, что Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

Обычно Шойгу очень активен в СМИ. С его приходом в Минобороны резко увеличился штат пресс-службы, и ведомство стало уделять большое внимание своему публичному образу.

«Агентство» сообщает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день.

В окружении Шойгу обсуждают, что он не здоров — проблемы с сердцем, говорит изданию знакомый министра.

Известно, что последний раз глава Минобороны РФ появлялся в новостях 11 марта. Есть видео, на котором Шойгу вручает государственные награды оккупантам, участвовавшим в «специальной военной операции».

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации в Украине». Согласно сообщению, на заседании присутствовал в том числе Шойгу. Видео и фотографий с совещания не публиковалось.

По словам журналистов, в тот же день, 18 марта, на «Первом канале» вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло «сегодня», однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

По словам расследователей, пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.