«Европейское сообщество полностью поддерживает украинский народ»: На Конгрессе Совета Европы 109 делегатов осудили агрессию россии и поддержали Декларацию Украины

На Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы представители единогласно поддержали представленную украинской делегацией Декларацию относительно событий, которые сегодня происходят в Украине.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Еще несколько дней назад делегаты ряда стран сомневались, правильнее ли сказать, под давлением россии и ее пропаганды «опасались» поддерживать предложенную украинской делегацией Декларацию. Но вчера после мощных выступлений Министра развития общин и территорий Украины, городских голов Киева и Николаева и других членов нашей делегации ситуация изменилась. Более 60 выступлений от делегаций разных стран на тему войны в Украине с четкими словами поддержки нашего государства. Самые впечатляющие речи от французов, итальянцев, шведов, швейцарцев и наших близких друзей из Литвы!», - написала глава облсовета.

Отмечается, что из 109 присутствующих делегатов – 109 поддержали Украину, осудив военную агрессию россии.

Декларация содержит основные важные призывы и идеи:

- осуждает военную агрессию России как нарушение международного права и международного гуманитарного права.

- призывает к прекращению войны, выводу русских войск, прекращению нарушений любых прав человека и к немедленному обеспечению гуманитарных коридоров.

- жалеет о гибели людей, страданиях детей, разрушении украинских городов и выражает непреклонную поддержку Украине и ее народу.

- подтверждает приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины.

- подчеркивает веру в ценности Совета Европы относительно того, что демократия, многоуровневое управление и права человека сильнее войны.

- призывает все местные и региональные власти и сообщества в Европе и за ее пределами оставаться едиными и решительными в своей солидарности с Украиной и поддержке украинского народа и украинской власти.

- осуждает незаконную аннексию Крыма и признание Россией Донецкой и Луганской областей Украины как самостоятельных республик, а также осуждает попытки создания аналогичной незаконной республики в Херсонской области Украины.

- призывает к немедленному увольнению похищенных представителей городских властей.