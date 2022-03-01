Путин планирует заблокировать выезд 600 тысячам россиян из оккупированного Крыма, – украинская разведка

Подтверждена информация о подготовке блокировки силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону рф. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных «террористических атак».

«Таким образом путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах «беглецов» члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что, ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, ныне незаконно находящихся на полуострове и начинающих понимать неуверенность своего правового статуса.