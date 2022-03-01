«Остался только Лавров»: У Зеленского отреагировали на внезапное исчезновение Шойгу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал внезапное исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из публичного пространства. Он назвал эту тишину «интересной», но заметил, что из информационного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта.

Об этом Подоляк написал в Telegram.

Шойгу не появляется на публике уже около двух недель. Его нет в эфире федеральных каналов и на публичных протокольных мероприятиях. Исчез и начальник Генштаба Герасимов.

«Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включительно с главами спецслужб Патрушевым, Бортниковым, Нарышкиным. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства», - заявил Подоляк.

Он отметил, что в публичном пространстве остался лишь один верный слуга Путина – глава МИД Сергей Лавров, а также еще и пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда появляется на публике с безумными заявлениями.

«Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, то Европа может задумать плохое. Песков, который периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, которые продолжают наговаривать себе на вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина...», - добавил Подоляк.

Как известно, российские СМИ сообщают, что министр обороны россии Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.