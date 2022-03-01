Российский оккупант, который в Киевской области убил мужчину и изнасиловал его жену, был ликвидирован, но информация проверяется

Российский оккупант, который во время оккупации села в Киевской области убил владельца одного из домов и изнасиловал его жену, был ликвидирован военнослужащими ВСУ во время боевых действий.

Об этом сообщает Нацполиция.

В начале марта во время оккупации села в Броварском районе Киевской области военнослужащий России застрелил хозяина одного из домов, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого. Половое преступление оккупант совершал неоднократно, при этом угрожал женщине и ее малолетнему ребенку расправой.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность насильника. По оперативной информации отброс был ликвидирован военными Украины, как враг, прибывший на территорию нашего государства в составе вооруженных сил российской федерации. Впрочем, чтобы подтвердить это или опровергнуть данную информацию, необходимо провести процессуальные следственные действия. Мы должны убедиться в том, что чудовище, которое поиздевалось над украинской девушкой, не избежит ответственности в случае, если еще осталось живым», - говорится в сообщении.

Именно поэтому насильнику заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, а также правоохранители обратились в суд с ходатайством о взятии военного преступника под арест.

«Мерзавец также будет объявлен через Интерпол в межгосударственный розыск. Где бы нелюдь не находился, он будет передан украинскому правосудию и понесет наказание за совершенное. За это отвратительное преступление русскому военному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - добавили в полиции.

На данный момент женщина с ребенком находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Российского оккупанта зовут Михаил Романов. Информация о его преступлениях появилась в социальных сетях 15 марта. Спустя несколько дней была опубликована фотография трупа, предположительно Романова. Известно, что он женат, у него двое детей. Его жену зовут Альбина Романова.

Преступления этот отброс совершал селе Новая Богдановка, куда оккупанты зашли 8 марта. В этом же селе они убили экс-секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровца.

Напомним, в перехваченном разговоре оккупант рассказывает близким об убийстве украинских мирных жителей и больших потерях российской армии.