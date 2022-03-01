Впервые в истории двух стран: Зеленский обратился к парламенту Японии, призвав продолжать давление на РФ и к полному эмбарго на торговлю

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Японии на фоне полномасштабного вторжения России, это обращение стало первым случаем в истории отношений двух стран.
В своем выступлении Зеленский поблагодарил Японию за поддержку Украины с первых дней войны и призвал усилить давление на Россию.
Он также заявил об угрозе экологической катастрофы в мире и необходимости всех стран Азии объединиться, чтобы стабилизировать ситуацию в мире.
— Я благодарен вашему государству за принципиальную позицию в такой исторический момент. За реальную помощь Украине. Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину. Необходимо эмбарго для торговли с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, останавливающим российские войска, — заявил Зеленский.