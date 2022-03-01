Впервые в истории двух стран: Зеленский обратился к парламенту Японии, призвав продолжать давление на РФ и к полному эмбарго на торговлю

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Японии на фоне полномасштабного вторжения России, это обращение стало первым случаем в истории отношений двух стран.

В своем выступлении Зеленский поблагодарил Японию за поддержку Украины с первых дней войны и призвал усилить давление на Россию.

Он также заявил об угрозе экологической катастрофы в мире и необходимости всех стран Азии объединиться, чтобы стабилизировать ситуацию в мире.