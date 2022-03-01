Ахметов заявил, что металлургические заводы в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией

Украинский олигарх, владелец компании «SCM (System Capital Management) Limited» Ринат Ахметов заявил, что Азовсталь и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича не будут работать под российской оккупацией.

Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal 22 марта.

Он отметил, что РФ уничтожает Мариуполь, поэтому заводы ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с оккупантами.

«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией», – сообщил бизнесмен.

25 февраля металлургические заводы в Мариуполе вывели в горячую консервацию, чтобы они меньше пострадали в случае бомбардировки. Об этом сообщила директор по коммуникациям

«Потому что попадание бомбы в работающий завод – большая и настоящая беда. А в завод в консервации – нет», – объясняла директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

17 марта она заявила, что оценить состояние заводов сейчас невозможно из-за боевых действий, но заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов говорил, что Азовсталь уничтожен в результате авианалетов. Ахметов, в то же время, ранее обещал, что готов инвестировать столько, сколько нужно, чтобы построить Мариуполь и комбинаты после войны.

Напомним, Forbes оценил потери украинских миллиардеров от войны – больше других она ударила по Ахметову.