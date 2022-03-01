ГУР опубликовало аудиозапись, как командующий уничтожением Мариуполя генерал рф унижает своих подчиненных, угрожая «втолкнуть туда бутылку»

Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии, где также уничтожал города, убивал женщин и детей. В аудиозаписи, в которой он ведет разговор, Мизинцев оскорбляет матерными словами, а также угрожает военным.

Соответствующую запись опубликовало Министерство обороны Украины.

«Знакомьтесь, Михаил Мизинцев – генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, моральный урод и один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев. Московский гниляк показывает, почему россия посылает своих солдат на верную смерть как пушечное мясо. Они этих «ублюдков», «мразей», «рож умирающих» и «гаденишей» людьми не считают и используют просто как ресурс», - сообщается в украинском ведомстве.

Шифровка части разговора:

— Ублюдки..Вот он мразь стоит, насупил глазки бычьи, надул глазки и сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Че он служит еще? И почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник управления, поднимайтесь! Почему у него еще физиономия не изуродована, почему еще ухо не отрезано, почему не хромает этот ублюдок до сих пор!...У него жена есть? Родители у вас есть, товарищ мразь.

— А то вышел товарищ Ярошенко рассказывает : вон там, мы отвезли его, он сейчас в реанимации. Я ж вам товарищ Матюхин сказал, найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива! И все списать на бомжей, бомжи при попытке дележа бутылки пива – замочили! Я вам не по-русски сказал, что я вынужден вслух так говорить?

В свою очередь Министерство обороны Украины добавило, что «своих рабов ты можешь не уважать, но за преступления против украинцев – получишь вполне. Мы знаем больше, чем ты думаешь. И мы гораздо ближе, чем ты думаешь. Спасибо за идею с бутылкой!»