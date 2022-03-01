«Росатом», вы соучастники ядерного терроризма!»: нардеп Чорноморов на акции атомщиков в поддержку захваченных оккупантами АЭС

Николаевский нардеп Артем Чорноморов назвал работников «Росатома», которые находятся на захваченной оккупантами Запорожской АЭС, пособниками и соучастниками ядерного терроризма.

Обращение к работникам «Росатома» народный депутат Украины Артем Чорноморов сделал в ходе акции в поддержку захваченных оккупантами атомных электростанций, на площади возле Южноукраинской АЭС, на которую собрались десятки энергетиков.

«Буду говорить на русском языке, чтобы меня услышали и очень четко поняли сотрудники «Росатома». Дорогие коллеги, обратите внимание на количество людей - ваших коллег, которые сейчас собрались на площади Южноукраинской атомной электростанции. Большинство из вас, я уверен, учились и встречались на общих конференциях, поскольку ваша профессия крайне редкая на нашей планете. Вы – элита энергетики. Вы те люди, которые сумели укротить силу атома и сделать его на благо человечества. Теперь вы - сотрудники «Росатома» являетесь соучастниками вот этого действия, которое сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции», - заявил Чорноморов.

Он напомнил, как атомщики после аварии на Чернобыльской АЭС помогали ликвидировать последствия происшествия.

«Вы же со своими коллегами в 1986-ом году плечом к плечу помогали ликвидировать страшнее событие во всей Европе и одно из самых страшных во всем мире. А сейчас вы, находясь там, способствуете тому, чтоб уже современное СС, так называемая Росгвардия, зашла на территорию атомной электростанции Запорожья и в сам Энергодар и ломала сотрудников, ваших же коллег на действия вопреки всему человечеству и человечности. Поэтому, сотрудники «Росатома», вы сейчас должны посмотреть на фотографии своих детей, своих внуков, показать им какое количество народа собралось здесь на площади и в Энергодаре, показать, что мы никакие не националисты, мы обычные украинцы, на своей земле, хотим дальше работать и укрощать мирный атом, чтобы дарить человечеству зелёную энергетику», - заявил Чорноморов.

Также нардеп высказал мнение, что российским атомщикам будет стыдно смотреть в глаза потомкам.

«А вам потом, сотрудники «Росатома» будет стыдно смотреть в глаза своим детям, внукам. Потому что вы предали не просто своих коллег, своих друзей, вы предали в целом свою профессию. Вы теперь не имеете права называться гордо атомщиками и энергетиками. Вы теперь фашисты и коллеги этих фашистов. А мы были и будем украинцами. На нашей земле. Слава Украине!», - сказал нардеп.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения русскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.