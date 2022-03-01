В Николаеве задержали мужчину, который снимал передвижение украинской военной техники – его передали полиции

Бойцы Николаевской варты задержали мужчину, который снимал передвижение украинской боевой техники.

Об этом сообщают в Telegram-канале варты.

Сообщается, что 39-летний мужчина снимал передвижение техники ВСУ на телефон. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших выяснений и принятия решения.

В варте напоминают, что запрещено снимать и передавать фото и видео, распространять любую информацию о передвижении техники украинских военных.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в области задержали двоих предателей и еще одного ликвидировали при попытке сбежать.