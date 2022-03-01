НАТО собирается предоставить Украине оборудование от химических и ядерных угроз

Саммит лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Европейская правда».

- Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки (Украине). Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, - заявил генсек Альянса.

Столтенберг подтвердил позицию Альянса, что он стремится к недопущению выхода войны за пределы Украины.