Оккупанты в Мариуполе разрушили Художественный музей имени Куинджи

В Мариуполе российские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились подлинники картин всемирно известных мастеров.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было – там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова. В музее хранились оригиналы работ других украинских художников: Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба пока неизвестна.

Фонд музея насчитывал около 2 тысяч экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.