В Харькове спасли кролика Лаки, который пережил обстрел

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли кролика Лаки, который выжил во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части тушили пожар в жилом квартале в центральной части Харькова.

«Пожар был вызван вражеским обстрелом. Огонь бушевал в квартире на верхнем этаже жилой трехэтажки. Вдруг сквозь дым и тьму один из спасателей заметил за диваном маленькие ушки. Это был домашний кролик, оставшийся в одиночестве. Он был полностью мокрый, с обожженными усами и мехом, весь дрожал от холода».