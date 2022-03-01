Оккупанты собираются заселиться в соцобъектах захваченной ЗАЭС

Российские захватчики пытаются заселиться в социальных объектах Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщает «Энергоатом» в Telegram.

«Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС. Колоннами из 4 джипов они подъезжают в отели города и пытаются заселить туда своих орков», - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения русскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.