Российский оккупант пожаловался матери, что облучился возле ЧАЭС, и обматерил руководство россии, которую теперь ненавидит

В перехваченном Службой безопасности Украины разговоре российского оккупанта с матерью тот пожаловался, что облучился на Чернобыльской атомной электростанции, и заявил, что ненавидит россию.

Аудио разговора опубликовали в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

В диалоге мать рассказывает, что заказала своему сыну сорокоуст, а также рассказывает, что один из сослуживцев получил среднюю степень облучения. Оккупант же говорит об огромных потерях и признается в ненависти к своему государству.

Мать (М): Я сорокоуст заказала на тебя, на полгода. Чтобы 40 святых молились за тебя. 600 рублей отдала туда. Свечечку домой купила, с батюшкой разговаривала. Там вообще пишут, сколько пленных, целая куча. Убитых сколько…

Оккупант (О): Ну дох*я, в первую Чеченскую столько не было, нах*й.

М: Обалдеть. Кошмар. Леш, а впереди вас никто не стоит? Ой… Страшно. Сколько это еще продлится, понять не могу.

О: Та может на годы затянется, самое главное, чтоб меня не пригнали. Там 27 человек из Хабаровская, целыми ротами… Говорят, были в Сирии, там гораздо проще было.

М: У Петрякова, представляешь, средней тяжести облучение.

О: Ну а ты думаешь, у меня, нах*й…

М: Во-о-от. Я думаю, что надо по приезду все равно лечь куда-то на реабилитацию. Хоть курс какой-то пройти.

О: Ох*еть, прикинь, вот мы тут несколько дней стояли и нас все равно в бой отправляют. Пидар*сы еб*чие, россия. Наше государство, я вообще их ненавижу, нах*й. Я вообще думаю уволиться.

М: Да, надо будет косить больничным с щитовидкой твоей. Я вообще переживаю за твою щитовидку. Там еще стояли, в Чернобыльской АЭС… Мне вчера Маринка говорит, что он прошел медкомиссию, он полностью прошел, у него средней тяжести. Приедешь, будем с тобой вино пить.

О: Да, я тут уже водку выжрал… В основном, пьем коньяки, Jack Daniels…