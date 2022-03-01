Изъятый у криминального авторитета Гелендваген помог спасти жизни украинских спецназовцев

В Ирпене оккупанты подбили бронированный автомобиль Mercedes-Benz G, на котором ехали четверо украинских спецназовцев из полицейского подразделения «КОРД». Бойцам удалось выжить.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Этот автомобиль ранее изъяли у криминального авторитета Андрея Недзельского и передали в собственность государства.

«Даже криминальные авторитеты, пусть против своей воли, вносят вклад в дело нашей Победы. У криминального авторитета «Недели», в миру Андрея Недзельского, в рамках уголовного дела был изъят бронированный Mercedes. Он стоял под арестом на площадке Госпредприятия Минюста СЕТАМ. В соответствии с Законом о военном положении, эта ценная машина была изъята, и вчера при штурме Ирпеня сохранила жизни 4 бойцам спецназа полиции «КОРД». Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все четверо бы погибли», - рассказал Геращенко.