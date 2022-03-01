Журналист рассказал, как на Николаевщине украинские воины взорвали «УАЗ» с оккупантами

В селе Христофоровка Николаевской области украинские воины подбили «УАЗ», в котором ехали российские оккупанты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Результативное задание украинских разведчиков. Приблизительно десять дней назад неизвестное подразделение украинских разведчиков заехало в село Христофоровка на двух пикапах. В тот момент в этом районе было сосредоточение российских войск. Несколько наших бойцов заняли позицию на окраине села, и в этот момент на дороге показались российские «УАЗы» в сопровождении бронеавтомобиля «Тигр». Украинский воин хладнокровно дождался приближения «УАЗа» и попал в него из гранатомета с расстояния метров 30. Машина взорвалась».