Журналист рассказал, как на Николаевщине украинские воины взорвали «УАЗ» с оккупантами

В селе Христофоровка Николаевской области украинские воины подбили «УАЗ», в котором ехали российские оккупанты.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
«Результативное задание украинских разведчиков. Приблизительно десять дней назад неизвестное подразделение украинских разведчиков заехало в село Христофоровка на двух пикапах. В тот момент в этом районе было сосредоточение российских войск. Несколько наших бойцов заняли позицию на окраине села, и в этот момент на дороге показались российские «УАЗы» в сопровождении бронеавтомобиля «Тигр». Украинский воин хладнокровно дождался приближения «УАЗа» и попал в него из гранатомета с расстояния метров 30. Машина взорвалась».
«Наши воины сели в свой пикап, а российский «Тигр» попытался их догнать, но тщетно. А затем русский танк обстрелял сельскую школу. Однако наши разведчики сумели оторваться от преследования, а в школе никого не было. На месте боя селяне очень быстро зарыли трех русских военных. В машине у них были средства связи и продукты», - сообщил Бутусов.