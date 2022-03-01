Одесская компания предложила оккупантам сдаться и продать военную технику – за танк дадут $100 тысяч

Аграрии из Одесщины решили поддержать Вооруженные силы Украины и основали собственную акцию по сбору техники оккупантов. Всю полученную таким образом технику передадут в ВСУ.

Об этом сообщает «Новое время».

За российский танк на ходу одесские аграрии предлагают 100 тысяч долларов наличными. Эти деньги передадут командиру экипажа для распределения между личным составом по собственному усмотрению.

Также участники акции гарантированно получат от компании убежище и питание, и по желанию недельную путевку в Египет по тарифу «все включено». В дальнейшем представители компании готовы подать ходатайство о предоставлении украинского гражданства тем оккупантам, кто принял участие в их акции. В Ралиевке готовы рассмотреть и предложения приобрести другую военную технику – по каждой единице будут договариваться отдельно. Все покупки аграрии передадут Вооруженным силам Украины.