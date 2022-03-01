Российские десантники ломают себе руки и ноги, чтобы избежать отправки в Украину, - журналист

Захватчики из парашютно-десантных войск России, которые находятся в пунктах постоянной дислокации, нашли способ, как избежать участия в боевых действиях в Украине и при этом сохранить свою должность. Речь идёт о нанесении себе травм средней тяжести в виде переломов рук или ног.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

В марте средний показатель травматизма личного состава увеличился в семь раз, а именно:

- 234 десантно-штурмовой полк (в/ч 74268, Псков) – 3 травмы в феврале и 26 случаев травматизма в марте; - 217 парашютно-десантный полк (в/ч 62295, Иваново) – 2 травмы в феврале и 15 в марте; - 247 десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, Ставрополь) – 3 травмы в феврале и 19 в марте; - 137 парашютно-десантный полк (в/ч 41450, Рязань) – 4 травмы в феврале и 17 в марте.

И это при том, что в марте парашютная подготовка не проводилась.