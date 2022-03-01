На Николаевщине уничтожили оккупантов, которые использовали гражданский транспорт для диверсий

В Николаевской области десантники уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские диверсанты использовали гражданский транспорт разных типов для дальнейшего осуществления в наших тыловых городах и селах диверсий и провокаций. Однако они были успешно обнаружены и уничтожены украинскими десантниками.