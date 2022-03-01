На Николаевщине уничтожили оккупантов, которые использовали гражданский транспорт для диверсий

В Николаевской области десантники уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.
Российские диверсанты использовали гражданский транспорт разных типов для дальнейшего осуществления в наших тыловых городах и селах диверсий и провокаций. Однако они были успешно обнаружены и уничтожены украинскими десантниками.
«Также в очередной раз призываем наших граждан! Братья и сестры, присоединяйтесь к обнаружению и нейтрализации диверсантов противника, о замеченных подозрительных лицах немедленно сообщайте правоохранительным органам или подразделениям Вооруженных Сил Украины. По возможности – уничтожайте этих чудовищ всеми имеющимися силами и средствами. Только общими усилиями мы уничтожим противника и очистим от оккупантов Украину!» - говорится в сообщении.