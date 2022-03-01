«Мы готовы хоть завтра закончить войну, были бы ресурсы и закрытое небо», - Ким

Российским захватчикам трудно воевать с украинцами, потому что они осознают, что являются оккупантами на чужой земле.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает телеканал «Украина 24».

- У них приходит такое осознание. Им тяжело, потому что их гонит сюда их власть из-под палки. Я не знаю, сколько у них хватит сил, сейчас никто не хочет ехать (воевать), - говорит Ким об оккупантах.

- Но мы свое не сдадим. Если бы от нас это зависело, мы бы завтра закончили (войну). Если были бы ресурсы и закрытое небо. Мы готовы к перемирию хоть завтра, потому что мы защищаем свою страну и свою правду. Но мы можем согласиться только на своих условиях, и решение должен принимать народ. Я думаю на это (достижение перемирия) уйдет от месяца до трех, – сказал Ким.

По его словам, ситуация в Николаеве стабильная, однако серьезную опасность представляют диверсанты.

- Опасности для обычных граждан диверсанты не представляют. Они представляют опасность для стратегических целей или личностей, – сказал губернатор.

По словам Кима, диверсантов выявляют спецслужбы.

- Периодически всплывают мелкие диверсанты, которые волей или неволей помогают врагу. Мы с ними работаем довольно жестко, поэтому не советую помогать врагу. Это заканчивается всегда плохо. Мы живем в век цифровых технологий – идентифицировать человека сейчас очень легко, – предупредил Ким.

Также, по словам Кима, важным вопросом является безопасность логистики. Из-за ударов РФ и боевых действий нарушено ж/д сообщение, ограничено передвижение по части автомобильных путей. Кроме того, порты в Николаевской области не работают из-за действий РФ, которая блокирует Украину с моря.