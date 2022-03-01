ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Морпехов и пограничников со Змеиного могут вернуть в Украину в результате обмена пленными

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 24 марта.

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0:26 Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских морпехов и пограничников с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает «Суспільне».

- Они (РФ) изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен, - говорит Верещук.

Министр рассказала об обращении к ней уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя.

- Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем, - отметила Верещук.



0:12 Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время очередного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал как можно быстрее добиться прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Канцлер призвал президента России как можно быстрее добиться прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщается, после разговора с Путиным Шольц "провел разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским и услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт".

0:03 Опубликовано видео, как ВСУ уничтожают оккупантов.