«Мы должны остановить Россию»: Зеленский призвал людей во всем мире протестовать против агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выйти на акции протеста, чтобы поспособствовать прекращению российской агрессии.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Война России – это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы, как таковой. На украинской земле для России только начало. РФ пытается победить свободу всех людей в Европе и мире… Пытается показать, что люди не имеют значение, как и все, что делает нас людьми. И поэтому мы должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто поддерживает Украину. Но война продолжается.

- Я прошу вас выступить против войны, начиная с 24 марта. Покажите вашу позицию. Выйдите из ваших офисов, домов и университетов. Выйдите во имя мира, выйдите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, свободу и жизнь. Выйдите на ваши площади и улицы. Сделайте, чтобы вас увидели и услышали. Скажите, что люди имеют значение, свобода, мир имеют значение. Украина имеет значение. Все вместе, кто хочет остановить войну, - сказал Зеленский.

Также он обратился и к гражданам России, которые недовольны войной.