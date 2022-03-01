Оккупанты на Николаевщине: Российские захватчики блокируют въезд и выезд местного населения из Снигиревки

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.
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07:34 Оккупанты блокируют поставки помощи в Снигиревку или попытки местного населения выехать из захваченного города, сообщают местные жители.
23 марта десятки автомобилей попытались покинуть Снигиревку. Люди вывешивали на автомобили белые флаги, обозначали табличками автомобили с детьми. В районе села Явкино оккупанты запретили движение гражданских автомобилей. Часть людей осталась ночевать на месте.
Также сообщается о некоторых успешных попытках покинуть город.
В самом населенном пункте ситуация остается сложной. Все так же нет электричества, водоснабжения, есть проблемы со связью, лекарствами, продуктами.
Оккупанты селятся в покинутые дома. Также они ввели комендантский час и угрожают расстрелом в случае его нарушения.