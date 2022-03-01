Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине без электричества остаются около 52 тысяч абонентов

По состоянию на утро 24 марта в Николаевской области обесточенными остаются 123 населенных пункта, а это почти 52 тысячи потребителей.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
В «Николаевоблэнерго» отмечают, что вражеские обстрелы повреждают линии каждый день.
В течение 23 марта энергетиками Николаевской области было восстановлено пять воздушных линий 150 кВ и 35 кВ, что позволило вернуть электроснабжение в дома жителей части Баштанского и Новобугского районов.
24 марта работы в данном направлении будут продолжены, в планах – вернуть электричество всем жителям указанных районов.
Кроме того, работы по восстановлению электрических сетей продолжаются и в других, пострадавших от российского вторжения, районах – Витовском, Новоодесском, Вознесенском, Березнеговатском. Но из-за действий захватчиков восстановительные работы постоянно приостанавливаются.
«По состоянию на утро 24 марта обесточенными остаются: 16 воздушных линий 150 кВ., 43 воздушных линий 35 кВ., 94 воздушных линий 10 кВ., 39 силовых подстанций 150 и 35 кВ. Без электричества находятся 123 населенных пункта, а это почти 52 000 потребителей. Несмотря на самоотверженный труд энергетиков, количество обесточенных потребителей пока не удается свести к минимуму. Однако в АО «Николаевоблэнерго» уверены, что настойчивость и профессионализм обязательно принесут свои результаты и электроснабжение удастся вернуть в каждый дом», – говорится в сообщении.