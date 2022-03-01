Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине без электричества остаются около 52 тысяч абонентов

По состоянию на утро 24 марта в Николаевской области обесточенными остаются 123 населенных пункта, а это почти 52 тысячи потребителей.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

В «Николаевоблэнерго» отмечают, что вражеские обстрелы повреждают линии каждый день.

В течение 23 марта энергетиками Николаевской области было восстановлено пять воздушных линий 150 кВ и 35 кВ, что позволило вернуть электроснабжение в дома жителей части Баштанского и Новобугского районов.

24 марта работы в данном направлении будут продолжены, в планах – вернуть электричество всем жителям указанных районов.

Кроме того, работы по восстановлению электрических сетей продолжаются и в других, пострадавших от российского вторжения, районах – Витовском, Новоодесском, Вознесенском, Березнеговатском. Но из-за действий захватчиков восстановительные работы постоянно приостанавливаются.