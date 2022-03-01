«Просто ничего нету, нах*й»: СБУ перехватила разговор, как срочник из РФ рассказал о потерях возле Николаева и отказе сослуживцев воевать

СБУ обнародовала запись телефонного разговора российского захватчика, которого Кремль бросил на захват Николаева, и подразделение которого было наголову разбито украинскими силовиками.

Оккупант говорит, что их отряд попал под обстрел ракеты «Точка У».

– Все наши машины, нах*й, осталось 2 машины нах*й, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*й, 60% боевой готовности – минус, – рассказывает оккупант другому военнослужащему из РФ.

По их словам становится понятно, что направленные военные – это срочники. Они боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и понимают, что им никак не взять Николаев.

Путинские воины советуют друг другу любыми путями убегать:

– Все в отказную, в первую машину и сразу съеба*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. \ – Да мы здесь все не то… – отвечает срочник.

В СБУ отметили, что у молодых оккупантов два пути: сдаться в плен, или убираться из Украины, если пули не догонят их.