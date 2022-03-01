Мэр Сенкевич заявил, что оккупанты не пройдут в Одессу через Николаевщину: «Максимум, что они могут делать сейчас, это обстреливать ее с моря»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские военные не смогут пройти в Одессу через Николаевщину, поэтому напасть на Одессу оккупанты могут только с моря, но и эти попытки не увенчаются успехом.

Об этом он рассказал в интервью «Главкому».

Мэр отметил, что согласно данным разведки Великобритании, Путин сменил тактику и решил сосредоточиться на захвате Юго-Востока.