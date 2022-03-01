Мэр Сенкевич заявил, что оккупанты не пройдут в Одессу через Николаевщину: «Максимум, что они могут делать сейчас, это обстреливать ее с моря»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские военные не смогут пройти в Одессу через Николаевщину, поэтому напасть на Одессу оккупанты могут только с моря, но и эти попытки не увенчаются успехом.
Об этом он рассказал в интервью «Главкому».
Мэр отметил, что согласно данным разведки Великобритании, Путин сменил тактику и решил сосредоточиться на захвате Юго-Востока.
— Пожалуй, это как раз укладывается в эту концепцию, когда они просто обстреливают нас ракетами, потому что наземная операция как-то не выходит. Думаю, что через Николаевщину россияне в Одессу не пройдут и они это понимают. Могут пытаться это делать со стороны моря, пытаться взорвать десант, но Одесса тоже укреплена очень красиво и любая такая попытка обречена на неудачу. Максимум, что они могут делать сейчас с Одессой, это обстреливать ее с кораблей с моря, - заявил он.