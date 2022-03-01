«Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут»: СБУ перехватила разговор оккупантов, где они рассказывают, что не планируют наступательных операций

Российские оккупанты уже не планируют наступательных операций и не мечтают о победе.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупанты, которые обнародовало СБУ.

«Не спасают ситуацию даже наемники, которыми так хвасталось высшее руководство россии. На повестке дня большинства орков – просто выжить. Так что окапываются и ждут, когда путин решит забрать их из того ада, куда сам и отправил», – говорится в сообщении СБУ.

Вот как об этом рассказывают оккупанты, которые пытаются осаждать Киев: «Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В день сплю 6 часов. Страшно!» – говорит он в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

Общую обстановку характеризуют коротко: «Потерь очень просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день».

Потери и увечья рашистов деморализуют необстрелянных «вояк»: «Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим».