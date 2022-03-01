Российский пропагандист сдал местоположение корабля оккупантов и получил «благодарность» от украинской Госпогранслужбы

Российский пропагандист Валентин Гвоздев с телеканала «Звезда» показал в своем сюжете местоположение корабля оккупантов «Орск», по которому впоследствии нанесли удар ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, что 24 марта ВСУ нанесли удар по российским кораблям, которые стояли в порту оккупированного Бердянска.

Дейнеко в шутку предложил отметить Гвоздева в конкурсе «Изумрудная лира» за содействие Украине.