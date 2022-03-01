Российский пропагандист сдал местоположение корабля оккупантов и получил «благодарность» от украинской Госпогранслужбы

Российский пропагандист Валентин Гвоздев с телеканала «Звезда» показал в своем сюжете местоположение корабля оккупантов «Орск», по которому впоследствии нанесли удар ВСУ.
Об этом сообщил в Facebook глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Напомним, что 24 марта ВСУ нанесли удар по российским кораблям, которые стояли в порту оккупированного Бердянска.
Дейнеко в шутку предложил отметить Гвоздева в конкурсе «Изумрудная лира» за содействие Украине.
«Побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне «Орск» и орки разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами», - сообщил Дейнеко.