За месяц войны полиция открыла 112 уголовных производств по фактам военных преступлений оккупантов

За месяц войны в Николаевской области полиция открыла 112 уголовных производств относительно военных преступлений. 32 лицам уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Также за месяц в полицию поступило около 23 тысяч сообщений, взрывотехники полиции обезвредили больше сотни вражеских боеприпасов.