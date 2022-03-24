За месяц войны полиция открыла 112 уголовных производств по фактам военных преступлений оккупантов

За месяц войны в Николаевской области полиция открыла 112 уголовных производств относительно военных преступлений. 32 лицам уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Также за месяц в полицию поступило около 23 тысяч сообщений, взрывотехники полиции обезвредили больше сотни вражеских боеприпасов.
«Почти каждый день Николаевская область страдает от вражеских обстрелов. Самая сложная ситуация в тех населенных пунктах, где в результате боевых действий повреждены критически важные коммуникации. В это непростое для всей страны время полицию, ВСУ, бойцов Теробороны и Нацгвардии, военной службы правопорядка и всех небезразличных граждан объединило желание освободить родную землю от врага. Несмотря на все угрозы, правоохранители остаются на страже правопорядка для защиты людей», – говорится в сообщении.