На Закарпатье отставной полковник МВД рф публично отказался от российского гражданства и сжег свои документы и форму

На Закарпатье работники ГБР установили местонахождение гражданина России - полковника МВД россии в отставке. Он публично отказался от российского гражданства и выступил против войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что мужчина в конце 2021 года переехал в Украину для проживания.

В ходе обыска у него обнаружены полицейская форма и удостоверения работника МВД рф, георгиевские ленты, награды и грамоты официальных органов россии.

По результатам процессуальных действий правоохранители убедились в отсутствии доказательств его причастности к противоправной деятельности в ущерб Украине.

Мужчина выразил свою категорическую позицию относительно несогласия с решением владимира путина о начале вторжения войск россии в Украину, что привело к гибели большого количества людей.

Он публично отказался от гражданства государства-агрессора и уничтожил свою форму и документы, выданные ему в россии.