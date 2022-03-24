Нардеп Негулевский стал соавтором закона о компенсации за уничтоженную российскими оккупантами недвижимость

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский стал соавтором законопроекта о компенсации за уничтоженную недвижимость.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Компенсация будет выплачена людям, чье недвижимое имущество пострадало в результате нападения россии на Украину.

«Государственная компенсация за уничтожение недвижимого имущества в результате военной агрессии со стороны РФ. Стал соавтором законопроекта об обеспечении компенсации гражданам Украины за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ», - написал нардеп.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил водителям легковых автомобилей водить грузовики, не имея соответственной категории в водительском удостоверении.